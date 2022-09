Juve | UFFICIALE | Arthur va al Liverpool

TUTTOJUVE_COM : Zakaria, completato scambio di documenti Juve-Chelsea: manca solo l'annuncio ufficiale - ZonaBianconeri : RT @NumeroDiez_10: UFFICIALE ?? #Arthur dice (momentaneamente) addio alla #Juve: passa al #Liverpool in prestito fino a giugno 2023. ???? Ne… - ZonaBianconeri : RT @GfmVito: #Juventus #juve #agnelli #AllegriOut #allegri #nedved #elkan è ufficiale abbiamo un vincitore. Game over - junews24com : Arthur Liverpool, ora è anche UFFICIALE! C'è la firma del brasiliano - VIDEO - - infoitsport : Juve, UFFICIALE il numero di maglia di Paredes | Serie A -

Per i bianconeri anche una cessione, con l'arrivederci di Rovella direzione Monza (prestito secco). Tutto il mercato della Juventus, tra acquisti e cessioni, in questa sessione. Non è ancora il trasferimento al Liverpool, ma Arthur ha già salutato la Juventus: il centrocampista brasiliano dedica un video ai bianconeri e un messaggio, 'Grazie mille'. "Ai miei amici lo avevo detto, 'O la Juve, o niente' - continua ai canali ufficiali della società - e sono contento di essere qui: voglio continuare a crescere e vincere, spero di dare il mio contributo." Il calciatore ha svolto le visite al JMedical e sarebbe già avvenuto lo scambio dei documenti tra i due club per formalizzare l'accordo.