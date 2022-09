Elezioni 2022, Berlusconi: “Non vogliamo eliminare reddito di cittadinanza” (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “La decisione è di rimodulare, non eliminare, il reddito di cittadinanza”. Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi a Dritto e rovescio su Rete 4 in vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre. “Abbiamo preparato un programma – spiega l’ex presidente del consiglio – che è determinato da tutta la nostra lunga esperienza, di quasi 10 anni, al governo del Paese e anche dalla nostra esperienza all’opposizione. Dobbiamo abbattere la pressione fiscale, togliere di mezzo l’oppressione giudiziaria, e tagliare i vincoli burocratici che impediscono agli imprenditori di lavorare liberamente. Sulle pensioni minime io ho già aumentato le pensioni per gli italiani quando ero al governo: la situazione della povertà in Italia è drammatica. Ci sono 4.750.000 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) – “La decisione è di rimodulare, non, ildi”. Lo dice il presidente di Forza Italia Silvioa Dritto e rovescio su Rete 4 in vista dellepolitichedel 25 settembre. “Abbiamo preparato un programma – spiega l’ex presidente del consiglio – che è determinato da tutta la nostra lunga esperienza, di quasi 10 anni, al governo del Paese e anche dalla nostra esperienza all’opposizione. Dobbiamo abbattere la pressione fiscale, togliere di mezzo l’oppressione giudiziaria, e tagliare i vincoli burocratici che impediscono agli imprenditori di lavorare liberamente. Sulle pensioni minime io ho già aumentato le pensioni per gli italiani quando ero al governo: la situazione della povertà in Italia è drammatica. Ci sono 4.750.000 ...

