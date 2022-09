Dritto e Rovescio ospiti 1 settembre 2022 | Del Debbio intervista Berlusconi e Di Maio

matteosalvinimi : Grazie a Paolo Del Debbio, che ieri mi ha intervistato in occasione della prima puntata della stagione di Dritto e… - cavallodipietra : @angy52 @Caschi_Male Io ti ho fatto l'esempio di Zverev però, lui ha il dritto nettamente più debole del rovescio p… - Stasera_in_TV : RETE 4: (21:20) Dritto e rovescio (Approfondimento) #StaseraInTV 01/09/2022 #PrimaSerata #drittoerovescio @Rete4 - cavallodipietra : @angy52 @Caschi_Male può ingannare il confronto con il dritto ma se vai a vedere anche nei top ten anche altri gioc… - tvzam : Dritto e rovescio Ospiti Berlusconi e Luigi Di Maio questa sera Giovedì 1 settembre alle 21:25 su Rete 4...… -

... Speciale Tg2 Post (rubrica informativa), in onda dalle 21.20 su Rai 2 La Grande Storia - Giovanni Paolo I: il Papa del sorriso , in onda dalle 21.20 su Rai 3(talk show, politica,...Un gioco attuabile fino a qualche anno fa; adesso, se non si è completi conequilibrati (e bilanciati) si fa fatica. Successi Tre titoli italiani. Doppio misto terza categoria ...Tra gli altri ospiti: Beatrice Lorenzin, Giovanni Donzelli, Maurizio Lupi, Alessandro Morelli, Michele Gubitosa e Marta Collot.Guida Tv 1° settembre: Basta un paio di baffi, La grande storia, Alessandra Amoroso a San Siro. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satellitare ...