Centro anziani Catalani, Conte: "Diatribe strumentali, è tutto in regola" (Di giovedì 1 settembre 2022) Fiumicino – "Prima di tutto va detto che non c'era alcun bisogno di chiamare i vigili urbani, e in secondo luogo, al di là delle dichiarazioni pubbliche di un consigliere comunale, la gestione del Centro anziani Catalani è chiara e trasparente". A parlare è il presidente del Centro anziani Catalani (oggi associazione di promozione sociale), Giuseppe Conte, dopo l'articolo uscito ieri su una diatriba avvenuta al Centro stesso (leggi qui). "Parlare di rissa sfiorata mi sembra eccessivo – chiarisce Conte – perché c'è stato un diverbio per questioni amministrative ma nulla di così esacerbato". Poi il presidente in carica racconta la sua versione: "Il problema comunque nasce dal fatto che all'assemblea convocata per la ...

