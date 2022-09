Arsenal, UFFICIALE: Maitland-Niles al Southampton (Di giovedì 1 settembre 2022) Nuova avventura per Ainsley Maitland-Niles: il terzino dell'Arsenal passa in prestito al Southampton. Welcome to #SaintsFC, @MaitlandNiles — Sout... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) Nuova avventura per Ainsley: il terzino dell'passa in prestito al. Welcome to #SaintsFC, @— Sout...

AroundTransfers : ?????? UFFICIALE: #Willian torna a Londra dopo #Chelsea e #Arsenal; è un nuovo giocatore del #Fulham. L'ala sinistr… - sportli26181512 : Fulham, UFFICIALE: colpaccio Willian: Nuova avventura in Premier League per l'attaccante brasiliano classe '88 Will… - SportHubOff : ?????? #Arsenal e #Brentford su Mykhaylo #Mudryk, ma l’unica offerta ufficiale è arrivata dall’#Everton (30mln) e lo… - SimoneMaloni : @thomas_novello9 @Arsenal Non ancora ufficiale ma pare stia andando - olivthefrog : @SalJ80 ora arriva @DiMarzio che lo da per ufficiale all'arsenal, non aspetto altro -