Zona_Wrestling : WWE: Ad ottobre torna NXT Halloween Havoc e sarà un Premium Live Event - TSOWrestling : Annunciato il prossimo PLE dello show di sviluppo della #WWE . #TSOW // #TSOS // #NXT // #HalloweeHavoc - TSOWrestling : Paige tornerà nella promotion di casa a ottobre #TSOS // #TSOW -

The Shield Of Wrestling

... dove vennero annunciati nell'incontro principale anche due ex atleti: A - train e il compianto ... ma dovrebbe riprendere a), grazie agli amici Tony Tuono, cantante rockabilly ...Nell'del 2018 Reigns lasciò momentaneamente laper una ricaduta della leucemia (avuta 11 anni prima). Tornato in tempo record, Roman trovò proprio Drew sulla sua strada e lo sconfisse nel ... NXT Halloween Havoc tornerà ad Ottobre come Premuim Live Event NXT Halloween Havoc sarà il prossimo Premium Live Event dello show di sviluppo della WWE e sarà in programma il prossimo 26 Ottobre.A Triple H è stato affidato il ruolo di responsabile del reparto creativo della WWE dopo il ritiro di Vince McMahon. I fan hanno chiesto a gran voce un simile cambiamento per così tanti anni che sono ...