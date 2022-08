US Open 2022, Musetti reagisce nel finale e batte David Goffin in cinque set (Di mercoledì 31 agosto 2022) Impresa magnifica di Lorenzo Musetti nel primo turno degli US Open 2022. Sul cemento statunitense l’azzurro (testa di serie n.26) ha sconfitto clamorosamente il belga David Goffin (n.62 ATP) per 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6(11) dopo ben quattro ore e 40 minuti di grande battaglia. Per il nativo di Carrara ci sarà ora al secondo turno l’olandese Gijs Brouwer. La partita inizia con due game veloci, poi Goffin ha subito la chance di allungare ma manda in rete il suo rovescio e subito dopo Musetti sale sul 2-1. L’azzurro è in partita e a confermarlo ci sono le due palle break in suo favore nel sesto game. Il belga però in entrambe le occasioni gioca alla grande e annulla il possibile strappo dell’azzurro. Salito dunque sul 3-3, Goffin si carica e nel gioco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Impresa magnifica di Lorenzonel primo turno degli US. Sul cemento statunitense l’azzurro (testa di serie n.26) ha sconfitto clamorosamente il belga(n.62 ATP) per 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6(11) dopo ben quattro ore e 40 minuti di grande battaglia. Per il nativo di Carrara ci sarà ora al secondo turno l’olandese Gijs Brouwer. La partita inizia con due game veloci, poiha subito la chance di allungare ma manda in rete il suo rovescio e subito doposale sul 2-1. L’azzurro è in partita e a confermarlo ci sono le due palle break in suo favore nel sesto game. Il belga però in entrambe le occasioni gioca alla grande e annulla il possibile strappo dell’azzurro. Salito dunque sul 3-3,si carica e nel gioco ...

