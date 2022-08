Un'inchiesta portata avanti dall'ex ispettore di Polizia e giornalista d'inchiesta Mark Williams-Thomas (Di mercoledì 31 agosto 2022) 25 anni fa, il 31 agosto 1997, Diana Spencer, principessa del Galles, moriva all’età di 36 anni nel tunnel dell’Alma a Parigi in un incidente d’auto. Una scomparsa che ha scosso il mondo e ha trasformato la donna in mito. Tuttavia, i misteri sulla sua tragica morte si rincorrono da anni e adesso Crime+Investigation (canale 119 di Sky) propone Diana – L’ultima verità, in onda stasera alle 22.00. “Lady D: Le verità nascoste”. Clip in esclusiva del documentario su Diana Spencer X ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 31 agosto 2022) 25 anni fa, il 31 agosto 1997, Diana Spencer, principessa del Galles, moriva all’età di 36 anni nel tunnel dell’Alma a Parigi in un incidente d’auto. Una scomparsa che ha scosso il mondo e ha trasformato la donna in mito. Tuttavia, i misteri sulla sua tragica morte si rincorrono da anni e adesso Crime+Investigation (canale 119 di Sky) propone Diana – L’ultima verità, in onda stasera alle 22.00. “Lady D: Le verità nascoste”. Clip in esclusiva del documentario su Diana Spencer X ...

GiusePat : @balox68 @stanzaselvaggia Continua a fare lo gnorri. È il suo mentore e colui che l'ha portata dov'è oggi, Fiuggi l… - ShedevilDevil : RT @IzzoEdo: Nell'intervista ora non si parla solo di Emilia Romagna, ma di più regioni dove, nell'ultima settimana, non ci sarebbero morti… - gibitweet : RT @IzzoEdo: Nell'intervista ora non si parla solo di Emilia Romagna, ma di più regioni dove, nell'ultima settimana, non ci sarebbero morti… - grutli : RT @IzzoEdo: Nell'intervista ora non si parla solo di Emilia Romagna, ma di più regioni dove, nell'ultima settimana, non ci sarebbero morti… - imballoionico : RT @IzzoEdo: Nell'intervista ora non si parla solo di Emilia Romagna, ma di più regioni dove, nell'ultima settimana, non ci sarebbero morti… -