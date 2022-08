Unifil: Caschi Blu italiani supportano la sanità in Libano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Contingente italiano in Libano, che ha la leadership del settore occidentale della missione delle Nazioni Unite nella Terra dei Cedri, ha condotto una serie di attività nell'ambito dei progetti di ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Contingente italiano in, che ha la leadership del settore occidentale della missione delle Nazioni Unite nella Terra dei Cedri, ha condotto una serie di attività nell'ambito dei progetti di ...

NotizieGeopolit : Libano. Unifil: i Caschi Blu italiani supportano la sanità in Libano - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: SHAMA (LIBANO DEL SUD). Il Contingente italiano in Libano che ha la leadership del settore occidentale della missione del… - reportdifesa : SHAMA (LIBANO DEL SUD). Il Contingente italiano in Libano che ha la leadership del settore occidentale della missio… - ParliamoDiNews : Libano: i Caschi Blu italiani impegnati in attività CIMIC #CIMIC #UNIFIL #25agosto - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: SHAMA (LIBANO DEL SUD). Nell’ambito dei progetti di cooperazione civile e militare che il Contingente italiano conduce d… -