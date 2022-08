The Princess, Ed Perkins: “Diana aveva carisma, bellezza e una vulnerabilità che la rendevano irresistibile" (Di mercoledì 31 agosto 2022) The Princess, il documentario di Ed Perlins che lo scorso giugno ha aperto il Biografilm Festival, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Lady D, arriva in prima visione assoluta alle 21:15 del 31 agosto su Sky Documentaries, in una giornata che Sky dedica interamente a Diana. Abbiamo intervistato l'autore. Il 31 agosto del 1997 veniva a mancare, in un tragico incidente stradale, Lady Diana Spencer, la "principessa del popolo", che a più di vent'anni dalla sua morte continua a suscitare emozione e fascino. Il documentario The Princess, di Ed Perlins, che lo scorso giugno ha aperto il Biografilm Festival, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Lady D, arriva in prima visione assoluta alle 21:15 del 31 agosto su Sky Documentaries, in una giornata che Sky dedica interamente a Diana. The ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 agosto 2022) The, il documentario di Ed Perlins che lo scorso giugno ha aperto il Biografilm Festival, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Lady D, arriva in prima visione assoluta alle 21:15 del 31 agosto su Sky Documentaries, in una giornata che Sky dedica interamente a. Abbiamo intervistato l'autore. Il 31 agosto del 1997 veniva a mancare, in un tragico incidente stradale, LadySpencer, la "principessa del popolo", che a più di vent'anni dalla sua morte continua a suscitare emozione e fascino. Il documentario The, di Ed Perlins, che lo scorso giugno ha aperto il Biografilm Festival, in occasione dei 25 anni dalla scomparsa di Lady D, arriva in prima visione assoluta alle 21:15 del 31 agosto su Sky Documentaries, in una giornata che Sky dedica interamente a. The ...

