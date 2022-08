Serie A, la Juventus supera 2-0 lo Spezia. Un Napoli impreciso non va oltre l’1-1 con il Lecce (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo le tre partite del tardo pomeriggio, si sono svolte in serata altre due partite valide per la quarta giornata della Serie A di calcio 2022-2023, con protagoniste Juventus e Napoli, impegnate in match casalinghi rispettivamente contro Spezia e Lecce. Dusan Vlahovic ripete quanto fatto contro la Roma e, con un’altra splendida punizione, porta dopo appena 9? in vantaggio i bianconeri; la squadra di Allegri, come spesso accade, ha poi preferito puntare alla gestione del risultato senza correre grossi rischi, per poi archiviare la pratica nei minuti di recupero con la prima rete in bianconero di Arkadiusz Milik. In compenso, è da segnalare l’infortunio (ancora una volta dopo quello che lo aveva tenuto ai box poche settimane fa) per Wojciech Szczesny, costretto al cambio e lasciando il campo in barella; ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo le tre partite del tardo pomeriggio, si sono svolte in serata altre due partite valide per la quarta giornata dellaA di calcio 2022-2023, con protagoniste, impegnate in match casalinghi rispettivamente contro. Dusan Vlahovic ripete quanto fatto contro la Roma e, con un’altra splendida punizione, porta dopo appena 9? in vantaggio i bianconeri; la squadra di Allegri, come spesso accade, ha poi preferito puntare alla gestione del risultato senza correre grossi rischi, per poi archiviare la pratica nei minuti di recupero con la prima rete in bianconero di Arkadiusz Milik. In compenso, è da segnalare l’infortunio (ancora una volta dopo quello che lo aveva tenuto ai box poche settimane fa) per Wojciech Szczesny, costretto al cambio e lasciando il campo in barella; ...

