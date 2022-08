Papa Francesco, un grido silenziato: la pace non è un’opzione per chi gestisce la guerra (Di mercoledì 31 agosto 2022) di Stefano Briganti Prendo spunto dalle parole di Papa Francesco che esprimono il suo pensiero sul conflitto russo-ucraino. E’ un pensiero cristiano, un pensiero di pace, e non potrebbe essere altrimenti essendo del Pontefice della Chiesa cristiana cattolica. Le uccisioni, qualunque uccisione, nell’insegnamento di Cristo sono da condannare (il quinto comandamento) perché tolgono la vita a un essere umano. Non interessa al Pontefice il giudizio dell’uomo che giustifica una morte e ne condanna un’altra perché il giudice supremo è Cristo e non l’uomo. Al Papa interessa la pace, la fine delle morti, qualunque e ovunque esse siano; ma il mondo la pensa diversamente. Così la voce del Pontefice, come quella di Giovanni che gridava nel deserto, viene silenziata in un deserto costruito attorno a lui. E’ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) di Stefano Briganti Prendo spunto dalle parole diche esprimono il suo pensiero sul conflitto russo-ucraino. E’ un pensiero cristiano, un pensiero di, e non potrebbe essere altrimenti essendo del Pontefice della Chiesa cristiana cattolica. Le uccisioni, qualunque uccisione, nell’insegnamento di Cristo sono da condannare (il quinto comandamento) perché tolgono la vita a un essere umano. Non interessa al Pontefice il giudizio dell’uomo che giustifica una morte e ne condanna un’altra perché il giudice supremo è Cristo e non l’uomo. Alinteressa la, la fine delle morti, qualunque e ovunque esse siano; ma il mondo la pensa diversamente. Così la voce del Pontefice, come quella di Giovanni che gridava nel deserto, viene silenziata in un deserto costruito attorno a lui. E’ ...

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Ascoltare il grido della terra, fermarne la distruzione'. 'L'anniversario della Seconda Guerra mondiale s… - vaticannews_it : Il pensiero del #Papa va alla nostra casa, ricordando la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che… - Avvenire_Nei : Udienza. Il Papa: la Terra geme e ci implora di fermare sua distruzione - ilfattoblog : Papa Francesco, un grido silenziato: la pace non è un’opzione per chi gestisce la guerra - perdonanza_aq : Quanti siete stati? Migliaia. Ricordate le parole del Santo Padre: 'Il perdono è una forza che risuscita a vita nuo… -