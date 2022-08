Omicidi e rapimenti | i servizi segreti russi fanno strage in Europa | cosa sta succedendo

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Il caso della spia russa Maria Adela Kuhfeldt Rivera - venuto alla luce grazie all'inchiesta di Repubblica, Bellingcat, Spiegel e Insider - è il classico esempio di quelli che vengono chiamati "agenti illegali" utilizzati, con grande dispendio di risorse, dall'Internazionale Comunista negli anni Venti e Trenta e poi dall'Unione Sovietica. Si tratta - spiega in una intervista su Repubblica Christopher Nehring, docente della Fondazione Konrad-Adenauer presso l'università di Sofia su temi di Disinformazione,e media - di agenti che indicano le persone che possono essere reclutate, portano messaggi,da corriere e passano ogni tipo d'informazione generale rilevante riguardo al Paese a cui sono stati destinati. Adesso però che c'è la guerra sul campo, tutte le informazioni degli "agenti illegali" sono orientate ...

arcobalenotv : Domandina semplice semplice per @SicNazionale. Abbiamo potuto analizzare attraverso l'analisi di Nehring che 'La p… - nakasha7899 : - arcobalenotv : 'La parte sporca del lavoro dei servizi segreti - sabotaggi, disinformazione, omicidi, rapimenti - sta diventando s… - Grusso1951 : @CiccioF10610718 @ValeriaParrell2 Se trovi un modo per interrompere i femminicidi diccelo così poi lo proviamo anch… - il_Francy77 : @Ferula18 Con meno di 3000, gli Usa hanno invaso Nazioni, bombardato popoli, commesso crimini giustificandoli come… -

la Repubblica

I capolavori del teatro musicale europeo sono intessuti di crimini:, estorsioni, violenze sessuali. Delitti d'onore come nella "Cavalleria Rusticana" di Mascagni e nei "Pagliacci" ...I capolavori del teatro musicale europeo sono intessuti di crimini:, estorsioni, violenze sessuali. Delitti d'onore come nella "Cavalleria Rusticana" di Mascagni e nei "Pagliacci" ... L'analista Nehring: “In Europa sabotaggi e omicidi. La guerra delle spie è sempre più sporca” Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Aiea a Zaporizhzhia fino a sabato. Oggi vertice Ue a Praga. LIVE ..."Quella di Adela a Napoli è un’operazione classica, si fanno dagli anni ’30: per lei risorse illmitate", spiega l'ex ...