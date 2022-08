Marmolada | l’allarme di Legambiente sul ghiacciaio | “Oggi un decimo di 100 anni fa” In 15 anni potrebbe sparire completamente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ildellanell’ultimo secolo si è ridotto di più del 70% in superficie e di oltre il 90% in volume.è grande circa unrispetto a centofa. Il suo ritiro ha mostrato una progressiva accelerazione, tanto che negli ultimi quarant’il solo fronte centrale è arretrato di più di 600 metri provocandone una risalita in quota di circa 250 metri. Stando alle previsioni degli esperti, ilpiù grande delle Dolomiti nel giro di meno di 15scomparire del tutto. La Carovana dei Ghiacciai – campagna dicon la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano, che dal 17 agosto al 3 settembre si sta ...