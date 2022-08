Ita, Mef tratta in esclusiva con Certares, Delta e Air France - Klm (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ministero dell'Economia comunica che, ad esito della procedura disciplinata dal Dpcm 11 febbraio 2022 e finalizzata alla cessione del controllo di Ita, sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ministero dell'Economia comunica che, ad esito della procedura disciplinata dal Dpcm 11 febbraio 2022 e finalizzata alla cessione del controllo di Ita, sarà oggi avviato un negoziato in...

