I look del mese: cos’hanno indossato le star? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’anno indossato le famose questo agosto? star in minidress Sofia Vergara a fioriNel mese di ferie per antonomasia anche le star di casa nostra sono andate in vacanza, adattando i look di conseguenza. Spopolano i minidress, da quello in spugna bianca di Bottega Veneta sfoggiato da Giulia De Lellis all’abitino floreale indossato da Valentina Ferragni a Forte dei Marmi, firmato Chiara Ferragni ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambianodopo: cos’annole famose questo agosto?in minidress Sofia Vergara a fioriNeldi ferie per antonomasia anche ledi casa nostra sono andate in vacanza, adattando idi conseguenza. Spopolano i minidress, da quello in spugna bianca di Bottega Veneta sfoggiato da Giulia De Lellis all’abitino florealeda Valentina Ferragni a Forte dei Marmi, firmato Chiara Ferragni ...

vogue_italia : Il rosso fuoco è sicuramente il colore più gettonato del momento: lo sa Annalisa, Bellissima (come il suo nuovo sin… - himeralive : Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sono reduci del festival di Venezia, hanno sfilato con un look coordinato, e… - nnastyxmir : e alloraaaa mancano dieci minuti croissant nemmeno uno spoiler del look? - altomov : RT @Il_Nerdastro: Una Madre da Fine del Mondo. Mentre circola la voce che possa essere lei Sue Storm, #JodieComer è protagonista del First… - infoitcultura : I look delle star sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2022, giorno #8 -