Grande Fratello Vip, Franco Bortuzzo rivela: "Il Gf Vip non era la trasmissione giusta per Manuel, ora è felice" (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il papà di Manuel Bortuzzo torna a parlare del Grande Fratello Vip e della situazione sentimentale del figlio. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il papà ditorna a parlare delVip e della situazione sentimentale del figlio.

NBAItalia : ?? x ???? #NBACreatorSeries sbarca in Italia e lo fa in grande stile con l'opera di PISKV 'I Feel This Game' dedicata… - Corriere : Rita Dalla Chiesa: salta il Grande Fratello Vip per candidarsi con Forza Italia - MPanarari : Domani, 1 settembre, Grande Fratello Putin fa cominciare l'indottrinamento nelle scuole dei territori ucraini occupati dalle sue truppe... - archmeo : @alfredobazoli @pdnetwork Come state attenti a non smontare balla 5s 'di sx' voi nessuno mai. A proposito, n queste… - globalistIT : -