Femminicidio Matteuzzi | l’accusa del sindaco di Bologna ai funerali | “Lo Stato è intervenuto in ritardo Il codice rosso non basta più”

"Passa troppo tempo tra quando ci sono le segnalazioni e quando le istituzioni proteggono le donne". Con queste parole il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si unisce alle accuse nei confronti dello Stato da parte della famiglia di Alessandra Matteuzzi, la 57enne uccisa dall'ex compagno nel cortile del condominio in cui viveva. Lepore è arrivato alla camera ardente, allestita alla Certosa, accompagnato dalla vice sindaca Emily Clanc: "Il codice rosso non basta più", ha sostenuto. E ha spiegato che nel caso di Alessandra "prima della denuncia (depositata un mese prima dell'omicidio), ci sono stati tanti allarmi". La vittima infatti "come altre, ha denunciato e, prima ancora di denunciare, ha segnalato. Ma è passato troppo da quando c'è stata questa segnalazione a quando

