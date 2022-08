"E' una spia", chiesti 24 anni di reclusione per reporter russo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ventiquattro anni di reclusione in una colonia penale per alto tradimento: con questa pesantissima richiesta della Procura si avvia a conclusione a Mosca il processo a Ivan Safronov, un giornalista ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ventiquattrodiin una colonia penale per alto tradimento: con questa pesantissima richiesta della Procura si avvia a conclusione a Mosca il processo a Ivan Safronov, un giornalista ...

robertosaviano : La notizia di una spia russa alla base Nato di Napoli può davvero stupirci? Sostenitori di Putin ne abbiamo da anni… - AngeloSantoro : Una specie di Nikita che arriva a Mosca anche se schedata come Azov, spia la vittima, mette fuori uso telecamere di… - borghi_claudio : @darianichele Non si capisce perché dovrebbe sentirsi chiamato in causa. E' una spia? E' un fiancheggiatore del PD?… - totofaz : @PagliariCarlo @lupoalberto82 Proprio il fatto che le pagelle degli esperti si limitano al 6 dovrebbe accenderti un… - mani72012 : RT @FedeFraschetti: @mani72012 In ogni condominio una spia : come sente l’acqua scorrere od una caldaia attivarsi, chiamerà le guardie giur… -