È tutto un magna magna (Di mercoledì 31 agosto 2022) Pancetta o guanciale? L’eterno dilemma sulla carbonara arriva in campagna elettorale grazie al segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che ha rilanciato la parodia di un manifesto dem. D’altronde, come ha detto Matteo Salvini incontrando gli allevatori casertani, «l’uomo è ciò che mangia, se mangia bene viene su un uomo per bene, se mangia schifezze viene su una schifezza». Pazienza se in questi anni il leader della Lega abbia collezionato decine di selfie mentre ingurgitava qualunque tipo di panino e dolce. Ora è il tempo del made in Italy. Nel dubbio la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si è messa a preparare i panzerotti pugliesi, ospite di una manifestazione a Ceglie Messapica. Oltre al folklore enogastronomico dei politici nostrani, ci sono i programmi elettorali. Con la crisi energetica e alimentare mondiale causata dall’invasione russa in Ucraina, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 31 agosto 2022) Pancetta o guanciale? L’eterno dilemma sulla carbonara arriva in campagna elettorale grazie al segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che ha rilanciato la parodia di un manifesto dem. D’altronde, come ha detto Matteo Salvini incontrando gli allevatori casertani, «l’uomo è ciò che mangia, se mangia bene viene su un uomo per bene, se mangia schifezze viene su una schifezza». Pazienza se in questi anni il leader della Lega abbia collezionato decine di selfie mentre ingurgitava qualunque tipo di panino e dolce. Ora è il tempo del made in Italy. Nel dubbio la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni si è messa a preparare i panzerotti pugliesi, ospite di una manifestazione a Ceglie Messapica. Oltre al folklore enogastronomico dei politici nostrani, ci sono i programmi elettorali. Con la crisi energetica e alimentare mondiale causata dall’invasione russa in Ucraina, ...

