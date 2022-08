È morto Gorbaciov | non fu profeta in patria ma resta una figura iconica del XX Secolo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ci sono personaggi controversi, che pure la storia ricorda a tutto tondo, senza ombre né incrinature e altri che, viceversa, sembrano esistiti solo per dividere le opinioni su di loro e sul loro operato: questo, spesso, indipendentemente dalla loro realtà storica, ma solo per la percezione che ne è derivata, dovuta a molteplici fattori, come l’ambiente, l’aspetto fisico o, semplicemente, dei pregiudizi, tanto positivi quanto negativi. Michail Sergeevi? Gorba?ëv appartiene, senza dubbio, a questa seconda categoria. Segretario del PCUS e presidente dell’U dal 1985, giunto al potere attraverso quei meccanismi bizzarri e, per noi occidentali, incomprensibili, con cui venivano scelti i leader sovietici, Michail Sergeevi? Gorba?ëv, dopo le plumbee presidenze di autentici bonzi del Politburo, come Jurij Vladimirovi? Andropov e Konstantin Ustinovi? ?ernenko, apparve all’Occidente come una ...