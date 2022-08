Crotone, esplosione e incendio in rimorchiatore: 3 morti (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ di tre morti e due feriti il bilancio di un incendio seguito all’esplosione avvenuta all’interno di un rimorchiatore attraccato in banchina nel porto di Crotone. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale mentre un altro sarebbe in discrete condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ di tree due feriti il bilancio di unseguito all’avvenuta all’interno di unattraccato in banchina nel porto di. Uno dei feriti è stato trasportato in ospedale mentre un altro sarebbe in discrete condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

