Cosa c' entra Gorbaciov con Pizza Hut? Storia di una pubblicità

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Un giovane e un vecchio riconoscono Mikhailin pizzeria a Mosca, non lontano dalla Piazza Rossa. “Per colpa sua abbiamo una gran confusione economica e instabilità politica”, dice uno. No, “grazie a lui abbiamo opportunità e libertà”, ribatte l'altro. E mentre i due si scaldano contrapponendo il caos alla libertà guadagnata con la caduta dell'Unione sovietica, l'ultimo presidente dell'Urss intanto taglia laa una bambina seduta con lui al tavolo, è sua nipote, ha 10 anni e si chiama Anastasia. “Grazie a lui abbiamo molte cose", interviene a un certo punto una signora: "Per esempio”. Fine delle tensioni a tavola, dalla sala si solleva un corale saluto ache piano piano si allarga facendo eco in tutta Mosca, coperta dalla neve. Lo spot della famosa catena di ...