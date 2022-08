Barcellona, lungo stop per Aubameyang: mascella fratturata dai rapinatori. Ma il Chelsea non molla (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non solo il trauma psicologico e il furto subito, Pierre-Emerick Aubameyang deve fare anche i conti con i danni fisici dell'episodio. Come... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Non solo il trauma psicologico e il furto subito, Pierre-Emerickdeve fare anche i conti con i danni fisici dell'episodio. Come...

