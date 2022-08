Alessandra Matteuzzi, a Bologna in 200 alla fiaccolata per ricordarla (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono circa 200 le persone che si sono radunate in piazza Liber Paradisus per partecipare alla fiaccolata per ricordare Alessandra Matteuzzi , uccisa il 23 agosto scorso dal suo ex compagno. L’evento... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 31 agosto 2022) Sono circa 200 le persone che si sono radunate in piazza Liber Paradisus per partecipareper ricordare, uccisa il 23 agosto scorso dal suo ex compagno. L’evento...

carcarlo28 : RT @CollotMarta: Ieri ho rilasciato un'intervista Repubblica in merito all'omicidio di Alessandra Matteuzzi e a un sistema dalle priorità i… - simcopter : RT @Carlino_Bologna: Bologna, fiaccolata per Alessandra Matteuzzi: 'Si fa anche se piove' - MontiLegacoop : RT @LegacoopER: Legacoop Emilia-Romagna aderisce alla fiaccolata contro la violenza verso le donne che si svolgerà mercoledi 31 agosto 2022… - Nonnepossopi1 : RT @Nutizieri: Fiaccole e abiti rossi: così Bologna è pronta a scendere in piazza vs la violenza sulle donne - rollingrocck : RT @ValeriaParrell2: Alessandra Matteuzzi, uccisa ieri, aveva denunciato il pericolo il 29 luglio. Questo non è un paese per donne. -

Alessandra Matteuzzi, a Bologna in 200 alla fiaccolata per ricordarla Sono circa 200 le persone che si sono radunate in piazza Liber Paradisus per partecipare alla fiaccolata per ricordare Alessandra Matteuzzi , uccisa il 23 agosto scorso dal suo ex compagno. L'evento è stato organizzato dalla Rete delle associazioni di donne di Bologna e ha aderito anche il Comune di Bologna.