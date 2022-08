Travolta da un suv in autostrada: l’ultima telefonata con il fidanzato (Di martedì 30 agosto 2022) L’auto della giovane, una 23enne residente a Castel Maggiore, si era spenta dopo essere finita contro il guard rail lungo un tratto dell’autostrada Adriatica. La ragazza, consapevole del pericolo, ha chiamato il fidanzato per chiedere consigli su cosa fare Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 agosto 2022) L’auto della giovane, una 23enne residente a Castel Maggiore, si era spenta dopo essere finita contro il guard rail lungo un tratto dell’Adriatica. La ragazza, consapevole del pericolo, ha chiamato ilper chiedere consigli su cosa fare

nonstop9981 : Bologna, 23enne morta sull’A14: cercava di uscire dalla sua macchina in panne quando un suv l’ha travolta… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Bologna, 23enne morta sull’A14: cercava di uscire dalla sua macchina in panne quando un suv l’ha travolta https://t.co… - infoitinterno : Bologna, 23enne morta sull’A14: cercava di uscire dalla sua macchina in panne quando un suv l’ha travolta - lacittanews : La giovane Alessia Grimaldi ha perso la vita sulla A14 dopo essere stata travolta da un Suv: prima di morire ha tel… - giangio87 : RT @fanpage: 'Aiutami ad uscire dall'auto'. L'ultima drammatica telefonata di Alessia prima di essere travolta da un Suv sulla A14 https://… -