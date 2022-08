The Sandman: 5 storie indipendenti che vorremmo vedere sul piccolo schermo (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo che Sogno di Mille Gatti e Calliope sono arrivati su Netflix in un episodio bonus a sorpresa, ecco quali altri racconti ci piacerebbe vedere adattati nella serie. The Sandman è una serie che si regge su un confine sottile tra l'adattamento fedele rispetto al fumetto di Neil Gaiman e la reinterpretazione. Questo doppio filo consente alla realizzazione di seguire da un lato l'ordine cronologico presentato nei volumi della saga con una storia cardine al centro, ma dall'altro dà la possibilità di affrontare anche storie collaterali che fanno comunque parte dell'universo di Morfeo. Ciò ha consentito, ad esempio, di portare sul piccolo schermo due favole presenti all'interno del terzo volume Le terre del sogno - Un Sogno di Mille Gatti e Calliope - caricate su Netflix a sorpresa … Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo che Sogno di Mille Gatti e Calliope sono arrivati su Netflix in un episodio bonus a sorpresa, ecco quali altri racconti ci piacerebbeadattati nella serie. Theè una serie che si regge su un confine sottile tra l'adattamento fedele rispetto al fumetto di Neil Gaiman e la reinterpretazione. Questo doppio filo consente alla realizzazione di seguire da un lato l'ordine cronologico presentato nei volumi della saga con una storia cardine al centro, ma dall'altro dà la possibilità di affrontare anchecollaterali che fanno comunque parte dell'universo di Morfeo. Ciò ha consentito, ad esempio, di portare suldue favole presenti all'interno del terzo volume Le terre del sogno - Un Sogno di Mille Gatti e Calliope - caricate su Netflix a sorpresa …

ItaliaStartUp_ : Neil Gaiman ha rivelato che Michael Jackson voleva essere Morfeo in The Sandman - spookygumi : APPENA REALIZZATO che se ho una cotta pazza per corinzio di the sandman è perché è la versione 3D di nanami ?????????? - Diegociorra : @EmilioPonz Su She-Hulk sono di parte, ma su The Sandman posso capire: sono al terzo episodio e ancora non è scatta… - GiornalismoI : Il creatore di “The Boys” parla del suo sfortunato adattamento di “Sandman”: 'Sarebbe stata una brutta serie' Eric… - hplssromantik : Ho finito disenchantment e ciò significa solo una cosa: inizio the sandman -