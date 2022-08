The Infernal Machine: il trailer del thriller psicologico con Guy Pearce (Di martedì 30 agosto 2022) Parossismo e urla nel trailer di The Infernal Machine, thriller psicologico con Guy Pearce, Alice Eve e Alex Pettyfer. Paramount ha diffuso il trailer del thriller psicologico The Infernal Machine, incentrato su uno scrittore solitario costretto a emergere dall'anonimato per colpa di un fan troppo ossessivo. The Infernal Machine vede nel cast Guy Pearce, Alice Eve, Jeremy Davies e Alex Pettyfer. Scritto e diretto da Andrew Hunt, il film è basato sul racconto The Hilly Earth Society, scritto da Louis Kornfeld e prodotto da Jonathan Mitchell per The Truth Podcast. Guy Pearce interpreta Bruce Cogburn (Pearce), autore ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 agosto 2022) Parossismo e urla neldi Thecon Guy, Alice Eve e Alex Pettyfer. Paramount ha diffuso ildelThe, incentrato su uno scrittore solitario costretto a emergere dall'anonimato per colpa di un fan troppo ossessivo. Thevede nel cast Guy, Alice Eve, Jeremy Davies e Alex Pettyfer. Scritto e diretto da Andrew Hunt, il film è basato sul racconto The Hilly Earth Society, scritto da Louis Kornfeld e prodotto da Jonathan Mitchell per The Truth Podcast. Guyinterpreta Bruce Cogburn (), autore ...

