Si apre la Stagione 2022-2023 del Maggio Musicale Fiorentino con un concerto gratis in Cavea diretto da Guschlbauer (Di martedì 30 agosto 2022) In programma la Sinfonia in re Maggiore K. 385, Haffner e la Sinfonia in do Maggiore K. 425, Linz di Wolfgang Amadeus Mozart e, in mezzo fra le due, il concerto in do Maggiore op. 15 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven, solista Andrea Lucchesini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 30 agosto 2022) In programma la Sinfonia in rere K. 385, Haffner e la Sinfonia in dore K. 425, Linz di Wolfgang Amadeus Mozart e, in mezzo fra le due, ilin dore op. 15 per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven, solista Andrea Lucchesini L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : In Giappone si riapre la controversa stagione di caccia ai delfini. I giovani esemplari sani vengono selezionati pe… - trash_italiano : Oggi l’anniversario della spaccata di Lisa Fusco, un evento che apre le porte alla stagione televisiva e ci accompa… - Azzurri : #Under16 ???? ??????????????????#ItaliaInghilterra 2??-1??: gli #Azzurrini aprono la stagione nel migliore dei modi con una… - venti4ore : Si apre la Stagione 2022-2023 del Maggio Musicale Fiorentino con un concerto gratis in Cavea diretto… - yundred : RT @GrifoneSports: Pronti, partenza…Comics&Games! Si apre la stagione di caccia alle migliori fiere in ambito di fumetti e giochi. Noi sare… -