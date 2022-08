Progetto Arco di Traiano, De Pierro: “No a critiche preventive” (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dobbiamo respingere il tentativo dell’opposizione di bersagliare con un esercizio di critica preventiva uno dei progetti-simbolo dei fondi Pics, quello sull’Arco di Traiano. Nessuno distorcerà il simbolo della città di Benevento: è il contrario, sarà valorizzato e incrementerà la fruibilità turistica dell’area”, così in una nota di replica al consigliere Perifano il vicesindaco e delegato si Pics Francesco De Pierro. “È perfino inutile rammentare a tutti che il piano di intervento è stato approvato dal Mibact: l’interlocuzione con la Soprintendenza è stata lunga e complessa e l’ok finale il frutto di un lavoro meticoloso. Il Lapidarium sarà un delicato complemento della fruizione visiva dell’Arco, per il resto l’arricchimento anche con strumenti interattivi del bene artistico, la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dobbiamo respingere il tentativo dell’opposizione di bersagliare con un esercizio di critica preventiva uno dei progetti-simbolo dei fondi Pics, quello sull’di. Nessuno distorcerà il simbolo della città di Benevento: è il contrario, sarà valorizzato e incrementerà la fruibilità turistica dell’area”, così in una nota di replica al consigliere Perifano il vicesindaco e delegato si Pics Francesco De. “È perfino inutile rammentare a tutti che il piano di intervento è stato approvato dal Mibact: l’interlocuzione con la Soprintendenza è stata lunga e complessa e l’ok finale il frutto di un lavoro meticoloso. Il Lapidarium sarà un delicato complemento della fruizione visiva dell’, per il resto l’arricchimento anche con strumenti interattivi del bene artistico, la ...

