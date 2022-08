Neonata abbandonata in una scatola sul cofano di un'auto nel parcheggio dell'ospedale: 'La piccola sta bene' (Di martedì 30 agosto 2022) abbandonata in una scatola appoggiata sul cofano di un'auto: u na Neonata è stata ritrovata stamani nel parcheggio dell' ospedale San Gerardo di Monza . Poco dopo le 5 un'infermiera che stava andando ... Leggi su leggo (Di martedì 30 agosto 2022)in unaappoggiata suldi un': u naè stata ritrovata stamani nelSan Gerardo di Monza . Poco dopo le 5 un'infermiera che stava andando ...

