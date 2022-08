Morta dopo il parto Procura apre un’inchiesta

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 30 agosto 2022) Ladi Taranto ha disposto l'acquisizione delle cartelle cliniche relative alcesareo e al successivo decesso di una donna di 28 anni,nell'ospedale di Taranto della Santissima Annunziata. Il caso é seguito dal sostitutotore Antonio Natale. Secondo quanto si è appreso, è un'attività conoscitiva svolta d'ufficio e non vi sarebbe ancora una denuncia della famiglia; il magistrato potrebbe anche disporre l'autopsia sul corpo della ventottenne, che ha dato alla luce una bambina, in buone condizioni e assistita in Neonatologia. La donna èper complicanze intervenute successivamente al cesareo, ha spiegato in una nota Asl Taranto, che ha manifestato vicinanza alla famiglia.