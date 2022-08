La Mantide | dal 30 agosto 2022 su Canale 5

(Di martedì 30 agosto 2022) Al via in chiaro su5 Laserie tv, thriller francese in onda dal 30. Scopri qui i dettagli su trama, cast e streaming! Tvserial.it.

giovann04040087 : @AngelaF2021_ @QLexPipiens Ma la mantide è morta, l'ha uccisa quel verme che esce dal suo addome. - panorama_it : Dopo il successo di critica in Francia, il thriller sbarca sull'ammiraglia Mediaset martedì 30 e mercoledì 31 agost… - CircusRedTicket : @oroblu4 @fia_m_ma una mantide religiosa in fuga dal subconscio ahahahah - ParliamoDiNews : La Mantide Canale 5: Trama, Puntate e Anticipazioni della serie dal 30 Agosto #GrandeFratelloVIP… -

... attraverso la storia di una temuta assassina, soprannominata "la", che ha ucciso uomini ... Nei panni della protagonista Carole Bouquet , l'attrice franceseviso angelico e dai bellissimi ...IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:20 - LA- 1aTV Italia 1 18:22 - STUDIO APERTO LIVE 18:29 - ... IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 174 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 - CONTROCORRENTE 21:20 - FUORICORO ...La miniserie evento francese sbarca finalmente anche in Italia, un thriller avvincente alla ricerca di uno spietato killer, aiutati da una temuta criminale ...Ecco la guida tv e la programmazione di stasera martedì 30 agosto 2022 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà il film commedia e romantico degli Stati Uniti Per sempre la mia ragazz ...