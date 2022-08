GF Vip | Confermati I Nomi Dei Primi Nove Concorrenti!

(Di martedì 30 agosto 2022) Grande Fratello Vip: arrivano le prime ufficializzazioni suidei concorrenti, e ci si aspetta un grande ritorno ma anche tanti nuovi personaggi che faranno parte del cast… Il Grande Fratello Vip sta per iniziare. Non manca molto alla riapertura della casa più spiata d’Italia che anche quest’anno ospiterà moltissimi personaggi famosi che sicuramente interesseranno al pubblico. Si tratterà, in tutta probabilità, di una delle edizioni più lunghe di sempre se effettivamente dovesse arrivare tra maggio e giugno come preventivato. Intanto sono statideiconcorrenti che parteciperanno al reality, con un ritorno molto gradito. Grande Fratello Vip: confermato il ritorno di Carolina Marconi! Da qualche settimana vociferavano le indiscrezioni secondo cui Carolina Marconi, dopo ...

... sono statiGiovanni Ciacci , Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese, e in tanti non vedono l'ora di saperne di più.78enne picchiato in casa da straniero/ Aveva segnalato allaccio abusivo alla corrente Donna Imma Polese: 'Tra iSophia Loren' Ai microfoni di Nuovo TV , Donna Imma Polese rivela chi ...Anche Wilma Goich nella Casa del GF Vip 7 in partenza dal prossimo 19 settembre sulla rete ammiraglia Mediaset. La conferma arriva tra le pagine del settimanale Nuovo TV, così come ha condiviso ...Mai come in questa edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini guarda più agli -anta che agli -enta. Ne è prova la partecipazione di Patrizia De Blanck (82 anni) ...