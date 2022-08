Gerry Scotti e la frecciatina a Caduta Libera: “Differenza tra noi e la Rai” (Di martedì 30 agosto 2022) Lunedì 29 agosto, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Caduta Libera. Come al solito, Gerry Scotti ha accolto con gentilezza e competenza il pubblico e i concorrenti. Durante i primi minuti, però, è stata sollevata una piccola polemica che non è passata inosservata agli occhi degli spettatori più attenti. In una delle domande rivolte al campione in carica, infatti, si è fatto riferimento all’emittente Rai e alla sua tendenza a non fare domande riguardanti la concorrenza. Caduta Libera, polemiche durante la prima puntata: “La Rai non fa mai domande su di noi” Finalmente, Caduta Libera è tornata ad allietare il pre-serale di Canale 5. Michele Marchesi, nei panni di attuale campione in carica, ha subito dimostrato di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 agosto 2022) Lunedì 29 agosto, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di. Come al solito,ha accolto con gentilezza e competenza il pubblico e i concorrenti. Durante i primi minuti, però, è stata sollevata una piccola polemica che non è passata inosservata agli occhi degli spettatori più attenti. In una delle domande rivolte al campione in carica, infatti, si è fatto riferimento all’emittente Rai e alla sua tendenza a non fare domande riguardanti la concorrenza., polemiche durante la prima puntata: “La Rai non fa mai domande su di noi” Finalmente,è tornata ad allietare il pre-serale di Canale 5. Michele Marchesi, nei panni di attuale campione in carica, ha subito dimostrato di ...

