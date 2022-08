Draghi sos Salvini lo implora sul gas Il premier | Ora mi vogliono dare i pieni poteri

(Di martedì 30 agosto 2022) Se non li prende a parolacce è perché non sono leader di parola. E infatti, Matteo, quello che lo ha cacciato in malo modo, e il “modo ancor mi offende”, ha proposto di dar... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

InfoTestata : Vogliamo la verità su questo fatto ! #ufo #nato #nasa #aereonauticamilitare #statoitaliano #mattarella #draghi… -

L'HuffPost

Sull' emergenza bollette 'la Lega chiede al Governoche è in carica di fare in fretta. Noi chiedemmo mesi fa un investimento maggiore, uno scostamento di bilancio, ci dissero no. Adesso ...Avete lodato lo spirito repubblicano del discorso dima non riuscite a fermarvi un giorno per prendere un impegno insieme su energia'. Confindustria lancia un sos energia. Salvini: "Lega pronta a votare misure". Calenda insiste: "Fermiamoci e d… Il governo studia le mosse della Germania, ma sul gas non vuole illudere. Il sorriso di fronte a quelli che adesso lo cercano: "Pensare che ci accusavano di finire i soldi" ...Lega e Terzo Polo vedono più vicino il rischio razionamento. E Berlusconi sostiene che il Governo "ha pronto un decreto" ...