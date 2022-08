Colpito dal fulmine, il 28enne è fuori dal coma farmacologico (Di martedì 30 agosto 2022) Sono in sensibile miglioramento le condizioni di Simone Toni, il giovane di 28 anni di Tivoli (Roma) ricoverato all’ospedale dell’Aquila da sabato scorso dopo essere stato Colpito da un fulmine durante... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 agosto 2022) Sono in sensibile miglioramento le condizioni di Simone Toni, il giovane di 28 anni di Tivoli (Roma) ricoverato all’ospedale dell’Aquila da sabato scorso dopo essere statoda undurante...

martinplaut : Bombe sui quartieri residenziali in Tigray: colpito un asilo e le suore lanciano da Africa Express un appello alla… - martaottaviani : 4/ Una cosa mi incuriosisce. #Dugin nel suo Paese è molto meno noto che in #Occidente. Il fatto che abbiano colpito… - fanpage : Il mondo dell'imprenditoria è in lutto. Alberto Balocco, presidente e amministratore delegata dall’industria dolcia… - Onda_Tv : Giovane colpito dal fulmine, l’aggiornamento - mikzeno : Colpito dal fulmine, il 28enne Simone Toni è fuori dal coma farmacologico -