Cocciaretto-Sasnovich oggi, US Open 2022: orario preciso, programma, tv, streaming (Di martedì 30 agosto 2022) Ha preso il via l'US Open 2022, quarto ed ultimo appuntamento Slam di quest'anno solare. Sul cemento di Flushing Meadows è arrivata anche la benedetta prima volta di Elisabetta Cocciaretto, che dopo un lungo periodo di stasi dovuto all'operazione al ginocchio del 2021 sta riprendendo la sua marcia e debutterà nel tabellone principale contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. L'azzurra ha già preso le misure ai campi statunitensi, grazie al suo percorso nelle qualificazioni. L'azzurra ha sconfitto prima la giovanissima andorrana Victoria Jimenez Kasintseva, per poi beffare le due padroni di casa Caty McNally e Whitney Osuigwe; con questo risultato è riuscita ad accedere per la prima volta in carriera nella top 100 delle classifiche WTA. Per Elisabetta il sorteggio è sulla carta assai difficile.

