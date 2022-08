Vuelta a Espana 2022 | Enric Mas pronto a rischiare | “O tutto o niente”

(Di lunedì 29 agosto 2022) È unMas diverso quello che stiamo vedendo in questi giorni alla. Nonostante i due secondi posti già ottenuti in passato, questo sembra poter essere l’anno giusto per competere davvero fino alla fine. Spesso accusato di essere troppo attendista in strada, non è stato certo timido nelle sue dichiarazioni. Per ora si è dovuto arrendere allo strapotere di Remco Evenepoel ma, come detto in conferenza stampa, la strada è ancora lunga: “Speravo di andare meglio di Evenepoel sulle rampe più ripide di Les Praeres. Sinceramente non so se esploderà o meno. La strada da qui a Madrid è ancora molto lunga, ma dobbiamo ammettere che stiamo vedendo la versione migliore di Remco in questo momento”. Lo spagnolo preferisce dunque concentrarsi su sé stesso e promette battaglia: “Mi piacerebbe fare un ‘o ...

zazoomblog : Vuelta a Espana 2022: Edoardo Affini si ammala ed è costretto al ritiro Roglic e la Jumbo perdono un altro tassello… - zazoomblog : Vuelta a España 2022 Juan Ayuso: “Affronto tutto giorno per giorno alla fine vedremo come sarà andata” - #Vuelta… -

Perde dunque un altro tassello importante Primoz Roglic, già in difficoltà sulle prime salite e già costretto a rinunciare al fido scudiero Sepp Kuss. In Jumbo rimangono dunque in sei, dopo aver ...Per ora la squadra, vista da molti come non all'altezza in salita, ha fatto un lavoro perfetto, mettendolo sempre in condizione di controllare ed attaccare: 'La squadra è forte, siamo fiduciosi. ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Le sue parole: “Sapevo che Meintjes era più forte di me in salita così ho provato ad anticipare. Sfortunatamente mi ha ripreso; io ho continuato del mio passo fino al traguardo: era sufficiente per il ...