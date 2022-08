Tessera sanitaria, in arrivo quella senza microchip: come funzionerà (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta distribuendo una nuova versione della Tessera sanitaria. Quest’ultima, infatti, è priva di microchip, a causa della scarsità internazionale dei materiali necessari per la produzione di questi ultimi. Le nuove Tessere Sanitarie senza microchip avranno valenza di codice fiscale e di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta distribuendo una nuova versione della. Quest’ultima, infatti, è priva di, a causa della scarsità internazionale dei materiali necessari per la produzione di questi ultimi. Le nuove Tessere Sanitarieavranno valenza di codice fiscale e di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

