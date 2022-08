Sul taccuino del Milan: ecco quanto costa Fofana (Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo Footmercato il Lens per il centrocampista ex Udinese Seko Fofana, corteggiato da Milan e Atalanta chiede tra i 35 e i 40 milioni di... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo Footmercato il Lens per il centrocampista ex Udinese Seko, corteggiato dae Atalanta chiede tra i 35 e i 40 milioni di...

sportli26181512 : Sul taccuino del Milan: ecco quanto costa Fofana: Secondo Footmercato il Lens per il centrocampista ex Udinese Seko… - nnsonokekka : @devilacm7 sul taccuino dal 2020 ha tipo 20 anni ma è un cesso perché lo dice devilacm7 su twitter - SvSport1 : Calciomercato, Savona. Ha firmato Lanzarotti, sul taccuino anche Balbi e Quaranta - nonsaiquestoo : un taccuino permette di far trasferire i tuoi appunti direttamente sul tuo telefono - milanelloman : RT @Drezzimovic: La mamma di Lukaku mentre segna sul suo taccuino tutti i nomi di coloro che sono contenti per la notizia dell'infortunio d… -