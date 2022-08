Spazio | rilevato un problema tecnico | la Nasa annulla il lancio di Artemis

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ildiè statoto per un. Lo ha annunciato la. Il razzo sarebbe dovuto partire dal Kennedy Space Center alle 14.30 ora italiana ma gia’ da qualche ora erano stati segnalati problemi nel caricamento dell’idrogeno liquido e il conto alla rovescia era stato bloccato a 40 minuti dal via. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...multiservizi e congiunte ed esercitazioni di combattimento reali nel mare e nelloaereo ... haalle 17 locali (11 in Italia) 5 navi da guerra e 30 caccia, con 15 che hanno volato ......Signature e HQ - hache due terzi (66%) dei dirigenti d'azienda considerano il lavoro nel Metaverso come la naturale evoluzione del lavoro ibrido e che la metà (48%) sta esplorando lo...Il lancio di Artemis è stato annullato per un problema tecnico. Lo ha annunciato la Nasa. Il razzo sarebbe dovuto partire dal Kennedy Space Center alle 14.30 ora italiana ma gia’ da qualche ora erano ...Missione Artemis: tutto pronto sulla rampa di lancio per la partenza del razzo SLS della Nasa diretto verso la Luna. Segui in diretta il lancio. Aggiornamento delle ore 14:33 del 29 agosto 2022: è for ...