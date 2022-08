(Di lunedì 29 agosto 2022) Nonostante il flusso di migranti sulle coste italiane sia aumentato notevolmente, le politiche dell'Unione Europea non cambiano. Al momento, infatti, non ci sarebbe nulla di nuovo sul tavolo per quanto riguarda la gestione dei flussi nel Mediterraneo centrale e neanche. Quest'ultima rimane su base volontaria. Quindi, ogni Stato membro può decidere se e quanti migranti accogliere tra quelli arrivati in Italia. Ancora attivi anche gli accordi di Dublino che impongono la richiesta d'asilo nel Paese di primo ingresso. I primi di agosto, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha però accolto con favore l'operatività della «piattaforma, predisposta dalla Commissione europea, attraverso la quale gli Stati membri ed associati alla Ue confermano il proprio impegno di ricollocazione dei migranti». Ma l'accordo prevede «il ...

Fabiomass65 : RT @tempoweb: Sbarchi continui e l'#Europa se ne frega, nessun aiuto sulla redistribuzione #migranti #lampedusa #iltempoquotidiano https:/… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: Sbarchi continui e l'#Europa se ne frega, nessun aiuto sulla redistribuzione #migranti #lampedusa #iltempoquotidiano https:/… - amb_boschi : Sbarchi continui, scoppia Lampedusa. Meloni: blocchi navali. Salvini: è caos - tempoweb : Sbarchi continui e l'#Europa se ne frega, nessun aiuto sulla redistribuzione #migranti #lampedusa… - CambiamentoDel : Abbattuto il record: 50 approdi al giorno. L'hotspot al collasso. Fdi: 'Uno Stato serio controlla i confini'. Letta… -

Non sono mancatia Marettimo (Egadi) e a Pantelleria. Qui in 24 ore sono arrivati in 392, a fronte di moduli abitativi per 100 persone. Il sindaco Vincenzo Campo chiede solidarietà ai sindaci ...Lo scrive su Instagram la leader di FdI, Giorgia Meloni, commentando il record dia Lampedusa.Nonostante il flusso di migranti sulle coste italiane sia aumentato notevolmente, le politiche dell'Unione Europea non cambiano. Al momento, ...Abbattuto il record: 50 approdi al giorno. L'hotspot al collasso. Fdi: "Uno Stato serio controlla i confini". Letta: solo propaganda ...