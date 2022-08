Paredes in sospeso: la Juve tratta a oltranza col Psg (Di lunedì 29 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 29 agosto 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Paredes in sospeso: la Juve tratta a oltranza col Psg Mancano appena tre giorni alla chiusura del mercato estivo e Leandro Paredes non è ancora diventato un giocatore della Juventus. Il paradosso è che il rinforzo del centrocampo individuato da più tempo (la Signora ha incominciato a tessere la tela con l'argentino e il ... Juve, Paredes è a un passo! Ai dettagli con il Psg ... un segno del destino per Paredes che ormai da tempo si immaginava in bianconero e che a questo punto potrebbe raggiungere l' Italia nel weekend , se verranno sistemate le questioni ancora in sospeso ... La Gazzetta dello Sport Sky - Per Paredes laJuve ci proverà fino all'ultimo giorno Secondo Sky Sport, la Juventus non molla la presa su Leandro Paredes e nelle prossime ore ci saranno altri contatti con il Paris Saint Germain, con i bianconeri che terranno aperta la pista fino all'u ... Discorso Fabian Ruiz in sospeso, l'accordo non c'è Fabian Ruiz per ora è rimasto un discorso in sospeso fra il Napoli ed il PSG, dove fra i due club non solo non c'è l'accordo tra richiesta ed offerta, ma do ...