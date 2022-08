Nottingham Forest, nuovo colpo all’orizzonte: Aurier (Di lunedì 29 agosto 2022) Ennesimo colpo del Nottingham Forest, che sulla corsia di sinistra è pronta ad ingaggiare l’ex PSG, Tottenham e Villarreal Aurier Il Nottingham Forest è stato uno dei grandi protagonisti a sorpresa dell’ultima sessione di mercato e non sembra volersi fermare. Dopo aver preso Renan Lodi, la squadra inglese è pronta per il prossimo colpo: si tratta di Serge Aurier, che arriverà a parametro zero, secondo quanto riportato da Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Ennesimodel, che sulla corsia di sinistra è pronta ad ingaggiare l’ex PSG, Tottenham e VillarrealIlè stato uno dei grandi protagonisti a sorpresa dell’ultima sessione di mercato e non sembra volersi fermare. Dopo aver preso Renan Lodi, la squadra inglese è pronta per il prossimo: si tratta di Serge, che arriverà a parametro zero, secondo quanto riportato da Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoMercatoWeb : TMW - Juve, sondaggio per Reguilon: sull'esterno resta comunque forte il Nottingham Forest - CalcioNews24 : Nottingham Forest, nuovo colpo all’orizzonte: Aurier - fab_raccis73 : @ExiledRomanista @Sitepiotegonfio Se ancora non lo avete mai visto...vi consiglio il film Il maledetto United... r… - dchinellato : Waiting for… Antonio Conte al centro di allenamento del Tottenham. Ieri la vittoria a Nottingham sul Forest, oggi n… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Mercato Premier League, Renan #Lodi è del Nottingham Forest. Il terzino brasiliano in prestito dall'Atletico Madrid. htt… -