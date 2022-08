Nottingham Forest, manca poco per Aouar (Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Media Foot, adesso che Paqueta è diretto al West Ham, il Nottingham Forest può concentrarsi sull'acquisto... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Media Foot, adesso che Paqueta è diretto al West Ham, ilpuò concentrarsi sull'acquisto...

TuttoMercatoWeb : TMW - Juve, sondaggio per Reguilon: sull'esterno resta comunque forte il Nottingham Forest - sportli26181512 : Nottingham Forest, manca poco per Aouar: Secondo quanto riportato da Media Foot, adesso che Paqueta è diretto al We… - FootBallVery22 : ?UFFICIALE? Renan Lodi è un nuovo giocatore della del Nottingham Forest. Arriva in prestito Dell Atletico Madrid. - a_parenti_nrg25 : Il #NottinghamForest ha ufficializzato l'arrivo di Renan #Lodi, il terzino brasiliano ha rilasciato le sue prime di… - FootBallVery22 : ?Nottingham Forest? Fatta per Willy Boly.? Restano solo gli ultimi dettagli da limare. -