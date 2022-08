Monza, Petagna: «Le sconfitte aiutano a crescere. Nessun dramma. Napoli? Vincerà lo Scudetto» (Di lunedì 29 agosto 2022) Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Andrea Petagna, attaccante del Monza, ha parlato della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: CLIMA – «Sapevamo non sarebbe stato facile perché la squadra e diversi giocatori sono alla prima esperienza in Serie A. Abbiamo avuto l’approccio giusto ma ci è mancato qualcosa. Il campionato è lungo e abbiamo iniziato con due avversarie difficili». CALENDARIO – «Avremo altre due sfide difficili contro Roma e Atalanta. Dopo la pausa per le nazionali cambieremo passo. Nessun dramma, le sconfitte fanno male ma devono aiutarci a crescere. Il nostro obiettivo resta quello della salvezza» Napoli – «Se non mi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Andrea, attaccante del, ha parlato della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Andrea, attaccante del, ha parlato della stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: CLIMA – «Sapevamo non sarebbe stato facile perché la squadra e diversi giocatori sono alla prima esperienza in Serie A. Abbiamo avuto l’approccio giusto ma ci è mancato qualcosa. Il campionato è lungo e abbiamo iniziato con due avversarie difficili». CALENDARIO – «Avremo altre due sfide difficili contro Roma e Atalanta. Dopo la pausa per le nazionali cambieremo passo., lefanno male ma devono aiutarci a. Il nostro obiettivo resta quello della salvezza»– «Se non mi ...

