James Gunn rivela la lista degli attori con cui non lavorerà mai

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 29 agosto 2022), uno dei registi più famosi di Hollywood,di avere unadida evitare per tre ragioni.è diventato uno dei pesci grossi di Hollywood, grazie soprattutto al suo lavoro nella Marvel con la trilogia dei Guardiani della Galassia. Recentemente ha anche collaborato nell'universo DC con The Suicide Squad e Pacemaker, arrivando così ad avere a che fare con alcuni dei migliori nomi del settore. Il regista, che non si tira mai indietro dall'esprimere le proprie opinioni personali, ha condiviso su Twitter tre ragioni per le quali nonmai con certi. Il regista ha spiegato che controlla con la dovuta diligenzae produttori insieme ai collaboratori di cui si fida. Se il …