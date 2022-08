Inter, in attacco serve… aggiustare la mira: un gol ogni 10 tiri (Di lunedì 29 agosto 2022) attacco Inter impreciso Dopo appena tre giornate di campionato in casa Inter si torna a fare i conti con un attacco… non proprio preciso. Secondo i dati riprotato dal Corriere dello Sport, la squadra nerazzurra per segnare un gol ha bisogno di 10 tiri verso la porta avversaria: problema questo riscontrato già nella passata stagione dove nonostante l’elevata produzione offensiva per fare un gol ci volevano diversi tiri. “Gli uomini di Inzaghi finora hanno concluso verso la porta avversaria 19 volte a partita contro Lecce, Spezia e Lazio: totale 57 tiri. Di questi 24 (9 al Via del Mare, 8 a San Siro contro i liguri, 7 all’Olimpico) hanno inquadrato lo specchio e 6 sono finiti in fondo… al sacco. Tradotto in percentuale, l’Inter ha segnato un gol, ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 29 agosto 2022)impreciso Dopo appena tre giornate di campionato in casasi torna a fare i conti con un… non proprio preciso. Secondo i dati riprotato dal Corriere dello Sport, la squadra nerazzurra per segnare un gol ha bisogno di 10verso la porta avversaria: problema questo riscontrato già nella passata stagione dove nonostante l’elevata produzione offensiva per fare un gol ci volevano diversi. “Gli uomini di Inzaghi finora hanno concluso verso la porta avversaria 19 volte a partita contro Lecce, Spezia e Lazio: totale 57. Di questi 24 (9 al Via del Mare, 8 a San Siro contro i liguri, 7 all’Olimpico) hanno inquadrato lo specchio e 6 sono finiti in fondo… al sacco. Tradotto in percentuale, l’ha segnato un gol, ...

