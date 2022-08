Elezioni | spin factor | sentiment | Meloni tallona Draghi E Di Maio è ultimo

(Di lunedì 29 agosto 2022) A meno di un mese dalla data delle, Mariocon un dato del 61,03% mantiene la leadership delsocial dei leader, pur se con una leggera flessione rispetto alla settimana precedente (-0,13%). Si avvicina alla vetta Giorgiacon il 60,57% e, con il +1,40% su base settimanale ha il trend di crescita maggiore rispetto agli altri. Nella top five troviamo poi al terzo posto Giuseppe Conte, con il 57,67% (+0,79%), seguito da Silvio Berlusconi (+0,62%) - entrambi gli ex premier alla quarta settimana consecutiva di incremento delpositivo – e da Emma Bonino, quinta con il 50,49% (+0,17). Gli altri leader hanno tutti unpositivo inferiore al 50%: al sesto posto Carlo Calenda 46,27% (+0,66%) che dopo tre settimane interrompe il trend negativo e ...

amaryllide1 : @Idl3 sì, ma LUI le elezioni le ha vinte...questi pagano un fottio di soldi (perchè figuriamoci se gli spin doctor… - DieR23 : @teoxandra Quando i tuoi esempi sono Trump e BolsoMaro e il tuo spin doctor è Bannon non è strano che si inizi coi… - lupodelta : @WolfAggiusta @SandroR75196788 @brunkkk @succodimirtilli Nelle ultime elezioni comunali quanto Gualtieri partecipo… - alessia_ranaldi : @EnricoLetta @pdnetwork Licenziate lo spin doctor Enrico, oltre a perdere le elezioni sembrate anche dei deficienti. - Gerry75850552 : @EnricoLetta @pdnetwork Sempre più convinto che lo 'spin doctor' lo abbiate scelto apposta per perdere le elezioni -

Affaritaliani.it

Ne è cosciente anche Guido Crosetto , co - fondatore di Fratelli d'Italia e 'doctor' della ... Mi auguro che, dal giorno dopo le, ogni leader di partito si dimostri consapevole della ...E' quanto emerge dal report sui leader realizzato in esclusiva per Adnkronos daFactor, ... L'analisi è stata effettuata monitorando post e commenti in relazione allepolitiche e ai temi ... Elezioni, da Rocco Casalino a Luca Morisi: chi sono gli spin doctor italiani Premier al 61% di gradimento. Cresce Berlusconi, cala Letta. Italiani preoccupati da tasse e bollette, il 22,7% teme per economia.A meno di un mese dal voto, Mario Draghi con un dato del 61,03% mantiene la leadership del sentiment social dei leader, pur se con una leggera flessione rispetto alla settimana precedente (-0,13%). Si ...